ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: لم يكن لنا دور واضح في أفغانستان

قال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الوضع في أفغانستان أصبح كارثيا، وذلك عقب انسحاب القوات الأمريكية من البلاد وسيطرة حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على الحكم.

وقال بوريل، اليوم الخميس: "أمام حركة طالبان خياران"، مضيفا: "إما أن تشارك في الحكم أو أن تنفرد به"، بحسب ما ذكرته شبكة "العربية نت".

ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: الوضع في أفغانستان كارثي #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 19, 2021

ولفت ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد لم يكن له دور واضح في أفغانستان، مشيرا إلى وجود قلق على مصير نشطاء حقوق الإنسان والنساء في أفغانستان.

جوزيب بوريل: لم يكن للاتحاد الأوروبي دور واضح في أفغانستان #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 19, 2021

وأكد جوزيب بوريل، على أهمية استمرار دعم الشعب الأفغاني، مضيفا: "نجحنا في محاربة الإرهاب في أفغانستان، لكننا فشلنا في البناء".

وتسبب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، في تردي الأوضاع الأمنية في البلاد، وقاد إلى سيطرة حركة طالبان (المحظورة في روسيا) على الحكم في 15 أغسطس/ آب الجاري.

وتسبب انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية في موجة انتقادات عالمية لواشنطن، التي سحبت قواتها بطريقة قادت لعودة "طالبان" إلى الحكم، بعد 20 عاما من الحرب التي شنتها ضدها القوات الأمريكية وحلفاؤها عام 2001، عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول.