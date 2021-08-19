فرنسا تحدد خمسة شروط لموافقة المجتمع الدولي على الاعتراف بـ"طالبان"

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، خمسة شروط يجب تنفيذها من قبل حركة "طالبان" الإرهابية، التي سيطرت على أفغانستان، قبل اعتراف المجتمع الدولي بها.

ودعا لودريان في مقابلة مع " شبكة إخبارية فرنسية "، "طالبان"، إلى السماح بخروج الأفغان الذين يريدون المغادرة، والعمل على عدم تحويل بلدهم إلى ملاذ للإرهاب.

وتابع الوزير الفرنسي، تعداد الشروط بقوله إنّه يجب على حركة طالبان أيضاً "أن يسمحوا بوصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الأفغانية، وأن يحترموا الحقوق، ولا سيّما حقوق المرأة، بالإضافة إلى تشكيل حكومة انتقالية".

وأوضح الوزير الفرنسي أنّ "هذه هي الشروط للحصول على اعتراف دولي. بعدها سنرى، لكن في الوقت الحالي، يجب عليهم أن يقوموا بهذه الإجراءات، فهي لم تتحقّق حتى الآن"، محذرا الحركة من أنّهم إذا لم يلبّوا هذه المطالب فسيكونون منبوذين من المجتمع الدولي، وسيتطلّب الأمر قدراً كبيراً من الحزم.

وسيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، ومناطق واسعة من أفغانستان، فضلا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة، جاء ذلك متزامنا مع خروج قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو من هذا البلد، والذي بدأ، مطلع أيار/ مايو الماضي؛ ومن المقرر انتهاءه بحلول الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر القادم.

فيما قال مسؤول في حركة طالبان الإرهابية، يوم الأحد الماضي، إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية. وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن المسؤول في حركة طالبان قال إن "الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابول"، مؤكدة أن "المسؤول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام".

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