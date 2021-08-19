زعيم "طالبان" يأمر بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في أفغانستان

أمر زعيم حركة "طالبان" الإرهابية، هبة الله آخند زاده، اليوم الخميس، بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في أفغانستان، بعد سيطرة حركته على العاصمة كابل.

وأكدت الحركة، على حساب "الإمارة الإسلامية" التابع لها على "تويتر"، أن "هذا القرار يطال كافة سجون البلاد"، مطالبة جميع حكام الولايات اعتبارا من اليوم الخميس "بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين كبارا وصغارا دون أي قيد أو شرط، وتسليمهم إلى أسرهم".

2/2 لذا على جميع حكام الولايات -من الغد- أن يطلقوا سراح جميع المعتقلين السياسيين (كبارا وصغارا) دون أي قيد أو شرط، ويسلموهم إلى أسرهم.



إمارة أفغانستان الإسلامية

1443/1/9 هـ ق

1400/5/27 هـ ش

2021/8/18 م — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) August 18, 2021

​وسيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، ومناطق واسعة من أفغانستان، فضلا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة، جاء ذلك متزامنا مع خروج قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو من هذا البلد، والذي بدأ، مطلع أيار/ مايو الماضي؛ ومن المقرر انتهاءه بحلول الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر القادم.

فيما قال مسؤول في حركة طالبان الإرهابية، يوم الأحد الماضي، إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية. وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن المسؤول في حركة طالبان قال إن "الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابول"، مؤكدة أن "المسؤول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام".

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