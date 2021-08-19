وزير الدفاع التركي يتحدث عن احتمالية اتخاذ تدابير إضافية في مطار كابول الدولي

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الخميس، أن تركيا قد تلجأ إلى اتخاذ التدابير الإضافية في مطار كابول الدولي بأفغانستان، وفقا لما قد يتطلبه الأمر وبناءا على الخطط اللازمة لذلك.

وجاء في بيان الوزارة، المنقول عن حديث الوزير في إحاطة إعلامية مع الصحفيين "قد نتخذ تدابير إضافية في مطار كابول الدولي وفقا للتطورات ولدينا الخطط اللازمة حول ذلك".

وتابع البيان مؤكدا أن مطار كابول لم يتعرض لأي اعتداء حتى الآن، موضحا: "نترقب الوضع تحسبا لأي طارئ".

وسيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل، ومناطق واسعة من أفغانستان، فضلا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة، جاء ذلك متزامنا مع خروج قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو من هذا البلد، والذي بدأ، مطلع أيار/ مايو الماضي، ومن المقرر انتهاءه بحلول الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر القادم.

فيما قال مسؤول في حركة طالبان الإرهابية، يوم الأحد الماضي، إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية. وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن المسؤول في حركة طالبان قال إن "الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابل"، مؤكدة أن "المسؤول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام".