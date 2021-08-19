الأتراك العائدون من أفغانستان يصلون إلى مطار إسطنبول... صور

وصل 273 تركيا إلى مطار إسطنبول الدولي، عائدين من أفغانستان، ضمن جهود السلطات التركية لإجلاء رعاياها، إثر سيطرة حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على الحكم.

ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، ونشرت صورا ترصد لحظة وصول مجموعة من الأتراك إلى مطار إسطنبول الدولي، اليوم الخميس.

ولفتت الوكالة إلى أنه تم نقل الأتراك العائدين من أفغانستان، على متن طائرة شحن عسكرية، قامت بنقلهم من كابل إلى باكستان، قبل أن يستقلوا طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية التركية قادمة من باكستان إلى إسطنبول.

وصل إلى مطار إسطنبول الدولي، صباح الخميس، 273 #تركيا ضمن عمليات إجلاء أنقرة لمواطنيها من #أفغانستان، بعد سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة كابل



نقلوا من كابل إلى إسلام أباد عبر طائرة عسكرية ثم وصلوا إسطنبول عبر طائرة للخطوط التركيةhttps://t.co/FsyP0Yt6U8 pic.twitter.com/jPGvfKKCXk — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 19, 2021

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، إجلاء 552 تركيا من أفغانستان.

يذكر أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أكد أمس أن بلاده تتخذ جميع الإجراءات لحماية جنود الجيش التركي الموجودين في أفغانستان، كما تحدث عن نقل الأتراك مع أفغانستان على متن طائرة عسكرية.

وسيطرت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) على الحكم في أفغانستان يوم 15 أغسطس/ آب الجاري، بعدما انسحبت القوات الأمريكية من البلاد بقرار من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتسبب ذلك في تردي الأوضاع الأمنية بالبلاد، التي دخلتها قوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها قبل 20 عاما، إثر هجمات الـ 11 من سبتمبر/ أيلول 2001.