باكستان... 50 جريحا في انفجار استهدف موكبا دينيا

انفجرت قنبلة زرعت على جانب طريق في وسط باكستان، اليوم الخميس، وذلك خلال مرور موكب للمسلمين الشيعة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة على الأقل وإصابة أكثر من 50 شخصا، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف تهرع نحو موقع الانفجار.

وشوهد عدد من الجرحى ينتظرون المساعدة على طول طريق في مدينة باهاوالناغار التابعة لإقليم البنغاب الشرقي، حيث وقع الهجوم.

وأكد كل من ضابط الشرطة بالمدينة محمد أسد، والزعيم الشيعي خوار شفقت وقوع الانفجار، فيما أفاد شهود عيان بأن المدينة تشهد توترات متصاعد حاليا، حيث يحتج الشيعة على الهجوم ويطالبون بالانتقام.

وقال شفقت إن الانفجار وقع أثناء مرور الموكب في حي مزدحم يعرف باسم مستعمرة المهاجر، منددا بالهجوم ومطالبا الحكومة بتكثيف الإجراءات الأمنية في مثل هذه المواكب الجارية في أجزاء أخرى من البلاد أيضًا.

وشهدت الاتصالات في المنطقة يعض الصعوبات، حيث عطلت السلطات خدمة الهاتف المحمول في جميع أنحاء البلاد قبل يوم واحد من عيد عاشوراء الشيعي.

يذكر أن قوات الأمن الباكستانية كانت قد قضت، يوم 8 أغسطس/آب الجاري، على خلية إرهابية أفغانية مكونة من 3 أفراد في مدينة لاهور شرقي البلاد، كانوا يستعدون لاستهداف شخصيات بارزة ومواقع حكومية حساسة في المدينة.

وقالت مصادر أمنية باكستانية لسبوتنيك "قُتل 3 مسلحين خلال تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن والمجموعة الإرهابية القادمة من أفغانستان".

وكانت السلطات قد تلقت معلومات استخباراتية عن تواجد أفراد عصابة مسلحة كانوا يستعدون لاستهداف شخصيات بارزة ومواقع حكومية حساسة في المدينة خلال عاشوراء محرم، بحسب المصادر ذاتها.