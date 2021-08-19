الصين تعتزم معاقبة المستثمرين على تجاهل مخاطر تراكم ديون الشركات الكبرى

أفادت وسائل إعلام دولية بأن السلطات الصينية تعتزم معاقبة أي من المستثمرين الذين يتجاهلون مخاطر تراكم ديون الشركات الكبرى.

© REUTERS / Jason Lee الصين تدعم تمويل التجارة والقروض الاستهلاكية لتعزيز الاقتصاد ، صباح اليوم الخميس، أن السلطات الصينية قدمت قروضا لشركة إدارة الأصول الصينية، تشاينا هوارونج أسيت مانجمنت، كبرى الشركات الصينية، بهدف العمل على إنقاذها وتحسين أدائها.

وأوضحت الصحيفة أن تقديم السلطات الصينية القروض للشركة العملاقة قد أظهرت اعتزام الحكومة الصينية معاقبة أي مؤسسات مالية تجاهلت مخاطر تراكم ديون الشركات الكبرى، وواصلت تقديم القروض لها، مشيرة إلى أن الحكومة تركت الشركة العملاقة 5 أشهر قبل أن تعلن تقديم قروض إنقاذ للشركة.

وأدت عملية تقديم القروض للشركة الصينية العملاقة إلى تحسن أداء سندات الشركة، رغم تكبد حملة سندات هذه الشركة خسائر باهظة خلال الشهور الخمسة الماضية، وهي الفترة التي سبقت إعلان التدخل الحكومي الصيني عبر مؤسسات مالية تابعة لها.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملية تأخير تدخل الحكومة الصينية لإنقاذ الشركة من أجل تحذير المستثمرين وأي مؤسسات مالية أخرى من عواقب تجاهل مخاطر تراكم ديون الشركات.

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