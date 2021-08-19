مقتل 7 أشخاص خلال مسيرات للأعلام الوطنية الأفغانية في ننغرهار وأسد آباد بنيران "طالبان"

قُتل 7 أشخاص، اليوم الخميس، بنيران حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، بعدما أطلق مسلحو الحركة النار على مسيرات للأعلام الوطنية، في الاحتفال بذكرى الاستقلال بأفغانستان، في ولايات ننغرهار وأسد آباد.

كابول - سبوتنيك. وأكد مصدر في ننغرهار لـ"سبوتنيك" أن مواطنين خرجوا اليوم في حشود بولاية أسد آباد وننغرهار وجلال آباد، بمناسبة عيد الاستقلال حاملين الأعلام، وفتحت طالبان النار وقتل أربعة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون.

كما أفاد مصدر آخر أن طالبان فتحت النار على سيارة تحمل الأعلام الوطنية في منطقة أسد آباد نواباباد بوسط مقاطعة كونار، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص آخرين.

​وسيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، ومناطق واسعة من أفغانستان، فضلا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة، جاء ذلك متزامنا مع خروج قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو من هذا البلد، والذي بدأ، مطلع أيار/ مايو الماضي؛ ومن المقرر انتهاءه بحلول الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر القادم.

فيما قال مسؤول في حركة "طالبان" الإرهابية، يوم الأحد الماضي، إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية. وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن المسؤول في حركة طالبان قال إن "الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابول"، مؤكدة أن "المسؤول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام".

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