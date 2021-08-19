لافروف: طالبان لا تسيطر على جميع أفغانستان

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن طالبان (المحظورة في روسيا) لا تسيطر بعد على كامل أراضي أفغانستان، مضيفا ان روسيا تؤكد الضرورة الملحة لبدء حوار وطني في البلاد بمشاركة جميع القوى.

وقال لافروف في مؤتمر مشترك مع وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش معلقا على الوضع في افغانستان: "أولاً، لم تسيطر طالبان بعد على كامل أراضي أفغانستان. هناك تقارير عن الوضع في بنجشير، حيث تتركز قوات المقاومة التابعة لنائب رئيس أفغانستان، السيد صالح وأحمد مسعود.. عندما كانت أفغانستان غارقة بأكملها في حرب أهلية، أيدنا ضرورة الانتقال العاجل إلى حوار وطني بمشاركة جميع القوات الأفغانية المعارضة، وجميع الجماعات العرقية والطائفية في أفغانستان".

وتابع لافروف "حكومة أفغانستان والرئيس (أشرف غني) لم يتطلعا بشغف لتنفيذ الاتفاقات القائمة.. لكن حدث ما حدث، وعندما يعجز السياسيون عن العمل بفاعلية، تزداد مخاطر الحل العسكري".

وشدد "رحبنا بتصريح طالبان بأنهم يريدون الدخول في حوار مع القوى السياسية الأخرى في أفغانستان، وقد تم بالفعل الإعلان عن اجتماع بمشاركة عبدالله عبدالله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية ، بمشاركة حامد كرزاي، رئيس أفغانستان الأسبق، وبمشاركة رئيس حزب النهضة الإسلامية حكمتيار".