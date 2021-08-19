المفوضية الأوروبية تعد بتقديم الدعم للشعب الأفغاني والنازحين منهم في دول الجوار

أكدت المفوضية الأوروبية، أنها ستقدم الدعم إلى الشعب الأفغاني في الداخل، والنازحين في الدول المجاورة، لافتة إلى أن المفاوضات مستمرة بين الدول الأعضاء خلال الأيام المقبلة للتعامل مع الوضع بشكل موحد.

أمستردام، 19 أغسطس - سبوتنيك . وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية لشؤون العدل والمساواة، كريستيان ويغاند، خلال إحاطة إعلامية، اليوم الخميس إن "المفوضية الأوروبية ستقدم الدعم إلى الأفغان في الداخل والنازحين في الدول المجاورة، وندعو الدول الأعضاء إلى دعم الأفغان المحتاجين إلى حماية".

وتابعت أن "المفاوضات ستستمر بين الدول الأعضاء خلال الأيام المقبلة للتعامل مع الوضع بشكل موحد.

وسيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل، ومناطق واسعة من أفغانستان، فضلا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة، جاء ذلك متزامنا مع خروج قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو من هذا البلد، والذي بدأ، مطلع أيار/ مايو الماضي؛ ومن المقرر انتهائه بحلول الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر القادم.

فيما قال مسؤول في حركة طالبان الإرهابية، يوم الأحد الماضي، إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية. وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن المسؤول في حركة طالبان قال إن "الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابل"، مؤكدة أن "المسؤول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام".

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