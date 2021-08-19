مصر تعلن تركيب توربينات سد ضخم في تنزانيا

أعلن عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، أن تحالفا من الشركات المصرية ركبت أول أجزاء من توربينات سد ضخم في دولة تنزانيا.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن التحالف المصرى المكون من شركتى المقاولون العرب والسويدى إليكتريك بدأ تركيب أول أجزاء التوربينة الأولى لتوليد الطاقة الكهرومائية بمشروع سد ومحطة جوليوس نيريرى الكهرومائية في تنزانيا.

وأوضح الجزار أن تلك الخطوة تأتى بعد الانتهاء من الأعمال المدنية المؤهلة لتركيب أجزاء التوربينة الأولى، من ٩ توربينات فى المشروع، بإجمالى ٢١١٥ ميغاوات، مشيرا إلى أن الأعمال المدنية لباقى التوربينات تسير بالتوازى من خلال المهندسين والفنيين المصريين وأشقائهم من التنزانيين.

من جانبه، أعلن المهندس سيد فاروق، رئيس شركة المقاولون العرب، أن العمل يسير فى المشروع بانتظام، وطبقًا للمخطط، حيث تم صب خرسانة تبلغ 158 ألف متر مكعب فى جسم السد خلال 20 يومًا، للاستفادة من موسم الجفاف الحالى، وبذلك يصل إجمالى ما تم صبه من الخرسانة المدموكة فى المشروع إلى نحو 685 ألف متر مكعب منذ تحويل مجرى النهر فى 18 نوفمبر الماضى.

ولفت المهندس أحمد السويدى، الرئيس التنفيذى لشركة السويدى إليكتريك، أن التحالف المصرى بدأ فى تركيب أجزاء وحدات توليد الكهرباء فى مبنى التوربينات، إذ تم تركيب 4 مقاطع تزن 37 طنًا من إجمالى 17 مقطعًا تمثل الجزء السفلى من التوربينة الكهرومائية رقم 9.

يذكر أن وفدا من المجلس التصديري المصري زار جمهورية تنزانيا، خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو/حزيران الماضي.

وقالت بوابة "أخبار اليوم" إن الزيارة جاءت لزيادة صادرات القطاع للسوق التنزاني باعتباره أحد أهم الأسواق التصديرية للقطاع الغذائي.

وفي 25 يناير/كانون الثاني الماضي، التقى محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر لدى تنزانيا المتحدة، بأنجيلينا نجالولا الرئيسة الجديدة لمؤسسة القطاع الخاص التنزانية TPSF، حيث بحث الجانبان "سبل تعزيز التعاون بين السفارة والمؤسسة وبما يعزز من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين".