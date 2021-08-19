إعصار "جريس" يضرب الجزء الشرقي من شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية

أعلن المركز الوطني الأمريكي لمراقبة الأعاصير، اليوم الخميس، أن إعصار جريس ضرب الجزء الشرقي من شبه جزيرة يوكاتان.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المركز: "ضرب (الإعصار) جريس الجزء الشرقي من شبه جزيرة يوكاتان".

وتمت الإشارة إلى أن الإعصار ضرب المنطقة الواقعة جنوب تولوم بالمكسيك في حوالي 9:45 بالتوقيت العالمي (12:45 بتوقيت موسكو). وأن سرعة الرياح القصوى وصلت إلى 128.7 كيلومتر في الساعة.

وتقع شبه جزيرة يوكاتان في أمريكا الوسطى وهي تفصل خليج المكسيك عن البحر الكاريبي. القسم الشمالي من شبه الجزيرة يتبع سياسيا لجمهورية المكسيك ويمتد في ثلاث ولايات اتحادية هي يوكاتان، كامبيتشي وكوينتانارو. والقسم الجنوبي من شبه الجزيرة يتبع سياسيا لكل من غواتيمالا وبيليز. ومما يميز شبه جزيرة يوكاتان بأنها منطقة مناخ استوائي، معرضة لأخطار الأعاصير.