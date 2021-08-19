تسجيل
13:17 GMT19 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أفغان على المدرج في مطار كابول

    حرقوا أو تمزقوا... خبراء يكشفون مصير الأفغانيين الذين تعلقوا بجسم الطائرة بمطار كابول

    © AFP 2021 / Wakil Kohsar
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1049864115_0:215:3078:1947_1200x675_80_0_0_52ae01d909f9a2d943c52fa15f3a6b95.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202108191049883527-%D8%AD%D8%B1%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%A3%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%B2%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84--/

    مثل مشهد سقوط بعض الأشخاص من على جسم الطائرة التي حملت المئات من مطار كابول قبل أيام صدمة كبيرة على مستوى العالم.

    هربوا من موت ظنوا أنه يلاحقهم فلاقوا حتفهم بعد دقائق معدودة بعدما ابتهجوا بالنجاة والتقطوا بعض الصور أثناء إقلاع الطائرة. 

    مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت عددا من الأفغان وهم يلتقطون صور سيلفي داخل مطار كابول أثناء إقلاع طائرة أمريكية كانت تنقل مئات الأشخاص إلى خارج أفغانستان، لكن لا أحد تحدث عن مصيرهم بعد ذلك.  

    وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نجلاء المنقوش
    © Sputnik . Ekaterina Chesnokova
    لافروف: طالبان لا تسيطر على جميع أفغانستان
    بحساب معدلات ضغط الهواء ومستوى الأوكسجين وسرعة الطائرات في الهواء، يؤكد الخبراء أن أي جسم بشري يمكن أن يحترق أو يتفتت حال عدم سقوطه قبل إقلاع الطائرة من على الممر.

    ويمكن لطائرة الشحن العسكري الأمريكية "سي 17 غلوب ماستر 3"، قطع مسافة 6.2 ألف ميل بحري (نحو 11500 كلم)، بدون حمولة، وهي معدة للتزود بالوقود في الجو.

    يقول العميد سمير راغب الباحث في نظم التسليح وأساليب القتال من مصر، إن الطائرات تحلق بسرعة تصل إلى نحو 950 كم في الساعة (0.77 مخ) للطائرة سي 17، وأن هذه السرعة لا تسمح ببقاء جسم بشري على بدن الطائرة، أو أجنحتها لمسافة تتجاوز الدقائق، حتى في حال تثبيت البدن بأي وسيلة. 

    بقايا الجثث

    وأضاف الباحث المصري في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الجسم البشري المثبت على جسم الطائرة يتم تقطيعه من قوة احتكاك وضغط الهواء، ولن يتبقى من الجثة إلا بعض أثار الدماء على جسم الطائرة. 

    ارتفاعات الطائرات 

    وأوضح أن الطائرات تحلق على ارتفاعات شاهقة (28ألف قدم ، 8.5 كم ) بالنسبة للطائرة (البوينغ سي- 17)، ويكون يكون فيها الهواء قليل الكثافة، إضافة إلى انخفاض مستويات الأوكسجين، كما أن الإنسان لا يتحمل درجة الحرارة عند هذه الارتفاعات. 

    وشدد على أن الحسابات المرتبطة بالأوكسجين ودرجة الحرارة وسرعة الهواء، تؤكد أنه يستحيل البقاء على الحياة لأكثر من 10 آلاف قدم، دون معادلة ضغط وأكسجين يكافئ ارتفاع 8 آلاف قدم، وأنه معيار الضغط المعدل داخل الطائرات أثناء الإقلاع والتحليق وحتى الهبوط.

    الاحتمال الوحيد للبقاء هو التواجد داخل غرفة العجلات، إلا أن هذا الأمر يعتمد على أن يتواجد في فراغ لا تحتله العجلات بعد رفع عجلات الطائرة، خاصة أنها تسحق كل ما في طريقها، لكن هذا العامل غير كاف أيضا، حيث أن نقص الأوكسجين يشير إلى أن فرص نجاة أي إنسان لمدة طويلة على ارتفاع أعلى من 10 آلاف معدومة. 

    وأشار إلى أن البقايا البشرية التي وجدت في عجلات الطائرة ناتجة عن سحق جثث آدمية في غرف العجلات أو دهس على الممر أثناء الإقلاع. 

    استحالة بقاء جسم بشري

    فيما قال كابتن طيار وسام الدين صلاح إن فرص بقاء أي جسم بشري على الطائرات بعد إقلاعها معدومة. 

     وأضاف الطيار المصري في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن ارتفاع الطائرة وسرعتها يحول دون بقاء أي جسم بشري، وأن سرعة الهواء يمكن أن تحرق جلد الإنسان، حيث تصل السرعة إلى نحو ألف كيلومتر في الساعة. 

     ما سرعة الطائرة؟ 

     وأوضح أن الطائرة تصل سرعتها تصل إلى 250 كيلو متر في الساعة للخروج من المدرج، وتصل لارتفاع نحو 40 ألف قدم. 

     وأشار إلى أن الفترة التي ترتفع فيها الطائرة لأعلى من 10 آلاف قدم تستغرق نحو 5 أو 7 دقائق، خاصة ان درجات الحرارة تنخفض إلى نحو - 60 أو 65 درجة عند الارتفاعات الطبيعية للطائرات، وهي الفترة التي يمكن أن يتحملها أي إنسان حال عدم سقوطه قبل إقلاع الطائرة من على الممر. 

    بقايا أجسام بشرية

    وفي وقت سابق أكدت القوات الأمريكية العثور على بقايا بشرية في جسم طائرة عسكرية لدى وصولها إلى قاعدة العديد في قطر. 

    وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
    © Sputnik . Stringer
    وزير الدفاع التركي يتحدث عن احتمالية اتخاذ تدابير إضافية في مطار كابول الدولي
    وأضاف بيان صادر عن مكتب التحقيقات الخاصة التابع لسلاح الجو الأمريكي، أنه "تتم مراجعة جميع المعلومات المتعلقة بالحادثة من صور ومقاطع فيديو من أجل معرفة ملابسات الحادث". 

    كما التقط الشاب الأفغاني صورا للحشود المتجمعة عند مدرج الطائرات قبل أن تقلع الطائرة وتحصل الكارثة بسقوط ثلاثة شباب من عجلتها. 

    وتسبب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وسيطرة حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على الحكم، في هروب مئات الأفغان على متن طائرة الشحن العسكري الأمريكية "سي 17 غلوب ماستر 3".

    وقالت مجلة "ديفينس ون" الأمريكية، إن الأفغان الفارين تدافعوا إلى طائرة شحن عسكري أمريكية طراز "سي 17 غلوب ماستر 3"، التي كانت موجودة في مطار كابول، التي سيطرت عليها حركة طالبان (المحظورة في روسيا). 

    ولفتت المجلة، في تقرير عن إخلاء الفارين الأفغان من مطار كابول، إلى أن عدد من نقلتهم الطائرة إلى قاعدة العديد الجوية في قطر وصل إلى 640 شخصا، وفقا لمسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية، رفضوا ذكر أسمائهم. 

    وذكرت المجلة أن تتبع مسار الطائرة يكشف أنها تابعة للجناح الجوي رقم 437 بقاعدة دوفر الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية. 

    انظر أيضا:

    لافروف: طالبان لا تسيطر على جميع أفغانستان
    ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: لم يكن لنا دور واضح في أفغانستان
    الأتراك العائدون من أفغانستان يصلون إلى مطار إسطنبول... صور
    حمد بن جاسم: على العالم أن يحترم الوضع الحالي في أفغانستان وعدم التضييق على طالبان
    بايدن يعتقد أن الولايات المتحدة تواجه تهديدا من سوريا ودول أخرى أكثر أفغانستان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أفغان يتسلقون طائرة في مطار كابول
    انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان
    تريليون دولار الدولارات للعملية في أفغانستان دون فائدة
    تريليون دولار للعملية العسكرية في أفغانستان ذهبت هباء
    مملكة المعادن.. ثروات أفغانستان
    ثروات أفغانستان المخبأة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك