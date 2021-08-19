ممثل "الفاو" لسبوتنيك: المنظمة مستمرة في عملها في أفغانستان

أكد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، في أفغانستان، ريتشارد ترينشارد، أن المنظمة مستمرة في عملها بعد سيطرة حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وقال ترينشارد في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول استمرار عمل المنظمة الدولية في أفغانستان في ظل الظروف الجديدة: "نحن باقون في أفغانستان وملتزمون التزاما كاملا بإنجاز برنامجنا وخططنا الاستجابية وعملنا الإنمائي".

وكانت "الفاو" حذرت، من تردي الأحوال الاقتصادية وانعدام الأمن الغذائي في أفغانستان على المدى القصير؛ حيث يعاني واحد من كل ثلاثة أشخاص من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب الصراع المستمر وجائحة "كوفيد-19"، وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفشي البطالة.

هذا وبسطت حركة "طالبان" سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان؛ إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام والسيطرة على جميع المعابر الحدودية، ومن ثم دخولها قصر الرئاسة والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابل الأحد الماضي.

وسيطرت حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابل، ومناطق واسعة من أفغانستان، فضلا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة، جاء ذلك متزامنا مع خروج قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو من هذا البلد، والذي بدأ، مطلع مايو/ أيار الماضي؛ ومن المقرر انتهائه بحلول الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول القادم.

فيما قال مسؤول في حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، يوم الأحد الماضي، إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية. وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن المسؤول في حركة "طالبان" قال إن "الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابل"، مؤكدة أن "المسؤول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام".

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