رئيس وزراء إسرائيل يعتزم زيارة روسيا في شهر أكتوبر

أعلن سفير إسرائيل لدى روسيا، بين تسفي، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، من المقرر أن يقوم بزيارة إلى روسيا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري.