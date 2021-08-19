الشرطة الأمريكية تؤكد العثور على قنبلة داخل شاحنة قرب مكتبة الكونغرس

أكدت شرطة الكابيتول الأمريكية، اليوم الخميس، العثور على قنبلة داخل شاحنة مشبوهة بالقرب من مكتبة الكونغرس في العاصمة واشنطن.

وقالت شرطة الكابيتول المعنية بتأمين مبنى الكونغرس في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" إنها تحقق في تهديد فعلي بقنبلة.

MEDIA ALERT: This is an active bomb threat investigation. The staging area for journalists covering this situation is at Constitution and First Street, NW for your safety. Please continue to avoid the area around the Library of Congress. pic.twitter.com/jTNVaBmVwR — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 19, 2021

​​وفي وقت سابق نقلت وكالة أسوشيتدبرس عن مصادر أن الشرطة الكابيتول تتحقق من بلاغ حول وجود متفجرات على متن الشاحنة.

وطالبت شرطة الكابيتول بالابتعاد عن موقع "الشاحنة المشبوهة" قرب مكتبة الكونغرس، الواقعة بالقرب من مبنى الكابيتول والمحكمة الأمريكية العليا.

NOW: The USCP is responding to a suspicious vehicle near the Library of Congress. Please stay away from this area and follow this account for the latest information. pic.twitter.com/LMBYBTJn4t — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 19, 2021

​وقال مسؤولان في قوة تطبيق القانون إنه تم إخلاء المنطقة المحيطة بمبنى الكابيتول. ويذكر أن الكونغرس في إجازة هذا الأسبوع.

ويأتي هذا بعد أشهر من ترك قنبلة أنبوبية في مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في واشنطن، قبل يوم من اقتحام الآلاف من مثيري الشغب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في يناير/ كانون الثاني.