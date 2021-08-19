الأمم المتحدة ووكالات إغاثية: عجز 800 مليون دولار بأموال المساعدات للشعب الأفغاني

أكدت الأمم المتحدة ووكالات إغاثية دولية، أهمية جمع نحو 1.3 مليار دولار أمريكي، لإغاثة 16 مليون مواطن أفغاني، لافتة إلى عجز بلغت قيمته 800 مليون دولار، في أموال المساعدات.

القاهرة - سبوتنيك. ودعت في بيان مشترك "المانحين إلى الثبات في دعهم للعمليات الإنسانية في أفغانستان.. وأنه مطلوب ما مجموعه 1.3 مليار دولار أمريكي للوصول إلى ما يقرب من 16 مليون شخص بالمساعدات الإنسانية في أفغانستان؛ تم تلقي 37 في المئة فقط من الأموال المطلوبة، ما أدى إلى عجز يقارب 800 مليون دولار".

هذا وبسطت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان؛ إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام والسيطرة على جميع المعابر الحدودية، ومن ثم دخولها قصر الرئاسة والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابل الأحد الماضي.

وسيطرت حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابل، ومناطق واسعة من أفغانستان، فضلا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة، جاء ذلك متزامنا مع خروج قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو من هذا البلد، والذي بدأ، مطلع مايو/ أيار الماضي؛ ومن المقرر انتهائه بحلول الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول القادم.

فيما قال مسؤول في حركة "طالبان"، يوم الأحد الماضي، إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية. وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن المسؤول في حركة "طالبان" قال إن "الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابل"، مؤكدة أن "المسؤول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام".

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