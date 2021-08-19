البنتاغون: مقاتلات "إف-18" تحلق فوق كابول لضمان الأمن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الخميس 19 أغسطس/آب، آن مقاتلات "إف-18" الأمريكية تحلق حاليا فوق كابول لضمان الأمن.

واشنطن – سبوتنيك. وقال الميجور جنرال وليام تيلور، المتحدث باسم البنتاغون، إن المقاتلات الأمريكية تحلق فوق العاصمة الأفغانية لضمان الأمن حول منطقة المطار.

وتابع بقوله "خلال الساعات الـ24 الماضية حلقت طائرات أمريكية من مجموعة حاملة الطائرات رونالد ريجان الهجومية، وكانت مسلحة فوق أبراج المراقبة فوق مطار كابول لضمان تعزيز الأمن".

وأوضح بقوله إن تلك الطائرات ستستمر في التحليق بشكل مستمر، لدعم الجهود الأمريكية لإجلاء الأمريكيين والحلفاء من أفغانستان.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تمكنت حتى الآن من إجلاء 7 آلاف شخص من أفغانستان.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لديها في الوقت الحالي أكثر من 5000 جندي في كابول.

واستمر بقوله "الوجود العسكري الأمريكي في كابول يبلغ الآن أكثر من 5200 جندي على الأرض".

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) للصحفيين يوم الاثنين إن الجيش الأمريكي تولى السيطرة على الحركة الجوية في مطار كابول.

وأحكمت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) قبضتها على أفغانستان؛ تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، الذي بدأ في مايو/ أيار الماضي، وينتهي في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ودخل مقاتلو الحركة، الأحد الماضي، العاصمة كابول، دون أن يواجهوا مقاومة تذكر من القوات الحكومية، خاصة بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد "حقنا للدماء"، على حسب قوله.

ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

وشهد مطار كابول، الاثنين الماضي، حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع؛ في محاولة لمغادرة البلاد.