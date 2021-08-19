 زاخاروفا: رفع طالبان من قائمة الإرهاب يتوقف على أفعال وخطوات محددة من قبل الحركة

قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن رفع حركة "طالبان" [المحظورة في روسيا] من على قائمة الإرهاب يتوقف على أفعال وخطوات محددة من قبل الحركة.

موسكو - سبوتنيك . وقالت زاخاروفا عبر أثير إذاعة "كومسومولسكايا برافدا": "هذه مسألة تنشأ من تصرفات وخطوات وسياسة محددة، لا يتم حلها من الناحية النظرية، ولكن (تنشأ) من الممارسة، وقد تحدث كل من مبعوث الرئيس الروسي السيد (زامير) كابولوف ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف... كل شيء سيقاس على أساس أفعال حقيقية".

وسيطرت حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابل، ومناطق واسعة من أفغانستان، فضلا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة، جاء ذلك متزامنا مع خروج قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو من هذا البلد، والذي بدأ، مطلع مايو/ أيار الماضي؛ ومن المقرر انتهائه بحلول الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول القادم.

فيما قال مسؤول في حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، يوم الأحد الماضي، إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية. وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن المسؤول في حركة "طالبان" قال، إن "الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابل"، مؤكدة أن "المسؤول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام".

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