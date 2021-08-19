مشهد أفغاني يجلس بأريحية على جناح طائرة في الجو... ما حقيقته؟

وسط حالة الفوضى التي اجتاحت مطار كابل، ومحاولة الآلاف الفرار عقب سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية، ومقتل عدد منهم تحت عجلات الطائرات وبعد سقوطهم من الطائرات بعد إقلاعها، كان هناك مشهد أحدث حالة من الحيرة.

ويظهر مقطع فيديو رجل نجح في التشبث بجناح طائرة تحلق فوق مطار كابل ويجلس فوق بأريحية، بينما الطائرة في الجو، ولكن وكالة "فرانس برس" أكدت أن هذا المقطع مزيف ولا يمت للواقع بصلة.

ورغم أن مقطع الفيديو منذ نشره في 17 أغسطس/ آب، حظي بألاف المشاهدات، إلا أنه هذا المقطع مجرد عمل فني نفذه مصمم فيتنامي، بواسطة برنامج "فوتوشوب".

وقالت وكالة "فرانس برس" إن التفتيش عن الفيديو أظهر أنه مقتطع من فيديو تم نشره في ديسمبر 2020، لمصمم فيتنامي على موقع "يوتيوب"، خلال جلسة دروس في كيفية استخدام برنامج "فوتوشوب".

ويظهر المصمم نفسه في هذا الفيديو بوضعيات مختلفة على جناح الطائرة، وتم اقتطاع وقص مشهد الشخص وهو مدد لإظهار كأنه أفغاني هارب من كابل.