نيبينزيا: روسيا ستتعاون في أفغانستان مع القوى السياسية غير المرتبطة بالإرهابيين

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، أن روسيا ستتعاون في أفغانستان، فقط، مع القوى السياسية التي لا علاقة لها بالإرهابيين.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "نود أن نؤكد أن روسيا ستتعاون في أفغانستان فقط مع القوى السياسية التي لا علاقة لها بالتنظيمات الإرهابية، كتنظيم "داعش" و"القاعدة" (الإرهابيان المحظوران في روسيا) والمجموعات التابعة لهما".

وأضاف "نأمل أن تمتنع جميع الأطراف الأفغانية عن العنف وتساعد في حل الوضع سلميا".

والاثنين الماضي، استطاعت حركة "طالبان" السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابل، بدون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عدد من المسؤولين السابقين والحاليين.

ومع دخول مقاتلي حركة "طالبان" العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

وشهد مطار كابل، الاثنين الماضي، حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع؛ في محاولة لمغادرة البلاد.