مجموعة السبع تدعو المجتمع الدولي لمنع تفاقم أزمة أفغانستان

دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ رد فعل موحد في مواجهة الأزمة في أفغانستان ومنعها من التفاقم.

جاء هذا وفق بيان صادر عن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الخميس، عقب اجتماع لوزراء خارجية المجموعة، بحسب "رويترز".

وقال البيان إن وزراء مجموعة السبع يدعون المجتمع الدولي إلى التوحد في مهمة مشتركة لمنع الأزمة في أفغانستان من التفاقم.

وتتولى بريطانيا حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع التي تضم أيضا الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا.

وأضاف البيان "تستلزم الأزمة في أفغانستان استجابة دولية بما في ذلك المشاركة المكثفة في القضايا الحساسة التي تواجهها أفغانستان والمنطقة".

ودعا إلى التعاون مع الأفغان، وهم الأشد تضررا، وأطراف الصراع، ومجلس الأمن الدولي، ومجموعة العشرين، والجهات المانحة الدولية، وجيران أفغانستان بالمنطقة.

يأتي هذا بعد سيطرة حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)على العاصمة الأفغانية كابل، ومناطق واسعة من أفغانستان، فضلا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة.

وتزامن ذلك مع خروج قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو من هذا البلد، والذي بدأ، مطلع مايو/ أيار الماضي؛ ومن المقرر انتهاؤه بحلول الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول القادم.