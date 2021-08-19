إصابة 3 أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي رغم حصولهم على اللقاح

أعلن 3 أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الأعضاء الثلاثة هم: روجر ويكر (70 عاما) السناتور الجمهوري عن مسيسبي، وجون هيكنلوبر (69 عاما) السناتور الديمقراطي عن كولورادو، وأنجوس كينج (77 عاما) السناتور المستقل عن ولاية مين.

وحصل أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة على التطعيمات للوقاية من فيروس كورونا.

وأنهى مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أعماله في واشنطن هذا الشهر، ومن المنتظر عودته للأنشطة التشريعية في 13 من سبتمبر/أيلول.

وذكرت منظمة (جوفتراك) غير الحزبية أن أكثر من 70 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.