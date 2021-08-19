الإليزيه: ماكرون وبوتين يناقشان علاقة طالبان بالإرهاب وحقوق المرأة في أفانستان

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، الوضع في أفغانستان خلال مكالمة هاتفية، مسلطين الضوء على أهمية معالجة القضايا الإنسانية في البلاد.

وقال بيان صادر من قصر الإليزيه إن الرئيسين تبادل تحليلات كل منهما بشأن الوضع في أفغانستان، وعمليات الإجلاء الجارية.

وأضاف البيان أنهما ناقشا توقعات باريس ذات الأولوية فيما يتعلق بطالبان، وخصوصا مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة، والقضاء على الحركات الإرهابية الدولية، واحترام حقوق المرأة. .

واتفق الرئيسان على التنسيق الوثيق في الأيام والأسابيع المقبلة، على الصعيد الثنائي وكذلك داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي إطار مجموعة العشرين، بحسب البيان.

جاءت مباحثات اليوم في الوقت الذي دعا فيه وزراء خارجية دول مجموعة السبع المجتمع الدولي إلى التكاتف في استجابته للأزمة الأفغانية لمنعها من التصعيد أكثر.

والاثنين الماضي، استطاعت حركة "طالبان" السيطرة على العاصمة الأفغانية كابل، بدون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عدد من المسؤولين السابقين والحاليين.

ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

وشهد مطار كابل، الاثنين الماضي، حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع؛ في محاولة لمغادرة البلاد.