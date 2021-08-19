الشرطة الأمريكية: لم نعثر على عبوات ناسفة في الشاحنة قرب مبنى الكونغرس 

أعلنت شرطة الكابيتول، اليوم الجمعة، أنها لم تعثر على أي عبوات ناسفة في الشاحنة قرب الكونغرس الأمريكي، التي هدد سائقها بالتفجير.

واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان الشرطة: "لم يتم العثور على عبوات ناسفة".

وفي وقت سابق، الخميس، أعلنت الشرطة الأمريكية استسلام رجل هدد بتفجير قنبلة بالقرب من مبنى الكونغرس الأمريكي، بعد أن قرر تسليم نفسه.

وأوضحت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن رجل كان يجلس في شاحنة "بيك آب" سوداء متوقفة على الرصيف خارج مكتبة الكونغرس، قد قال للشرطة، إن قنبلة كانت بحوزته، ما تسبب في رفعة يوم الخميس، ما تسبب في رفع درجة التأهب الأمنية إلى القصوى.

casually seeing witnessing a bomb threat on the way to class nbd love this country #capitol #libraryofcongress pic.twitter.com/inpBJP0cCy — fupa mama (@nirvananoir) August 19, 2021

​وقام المسؤولون بإخلاء عدد من المباني المحيطة بمبنى الكابيتول وأرسلوا قناصة إلى المنطقة، بعد أن رأى الضباط رجلاً يحمل ما يشبه صاعقا داخل الشاحنة التي لا تحمل لوحات ترخيص.

وتم التعرف على الرجل، وهو فلويد راي روزبيري، 49 عامًا، من جروفر بولاية نورث كارولينا، وفقًا لشخصين تم إطلاعهما على الأمر.

وعلى الرغم من أن الكونغرس في عطلة هذا الأسبوع، إلا أنه شوهد الموظفون يخرجون بهدوء من المنطقة بتوجيهات من رجال الأمن.

وكان مفاوضو الشرطة يتواصلون مع روزبيري وهو يكتب ملاحظات ويظهرها للسلطات من داخل الشاحنة، وفقًا لشخصين وشخص ثالث تم إطلاعه على الأمر، وتحدث جميعهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنه من غير مصرح لهم بالتحدث علنًا.

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