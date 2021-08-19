وزير الخارجية البريطاني يناقش أفغانستان مع نظيره الصيني

أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك رآب، أنه ناقش مع نظيره الصيني الوضع في أفغانستان.

لندن – سبوتنيك. وكتب رآب في تغريدة: "ناقشت اليوم الوضع في أفغانستان مع وزير الخارجية الصيني فان اي. تمت الإشارة إلى أهمية الاستجابة على قضايا الأمن، الاستقرار الإقليمي والأزمة الإنسانية".

هذا واستطاعت حركة "طالبان"، الإثنين الماضي السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، بدون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عدد من المسؤولين السابقين والحاليين.

ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

وشهد مطار كابول، الاثنين الماضي، حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع؛ في محاولة لمغادرة البلاد.

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