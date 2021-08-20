مأساة... تقاذف رضيع أفغاني لإيصاله إلى أحد الجنود في مطار كابل... فيديو

في مشهد مأساوي، احتشد مواطنون أفغان وراء السياج المحيط بمطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية كابل، مناشدين الجنود الأمريكيين والبريطانيين وغيرهم أخذ أطفالهم لإنقاذهم من براثن حركة طالبان التي سيطرت على البلاد.

ففي الساعات القليلة الماضية، انتشر مقطع فيديو يوثق لحظات تقاذف رضيع أفغاني من يد إلى أخرى بين الحشود لإيصاله إلى أحد الجنود عساه يحظى بمستقبل أفضل في الغرب، بعيدا عن كابل.

Watch as a toddler gets pulled over the wall to the Kabul airport pic.twitter.com/0RVJgEAoyo — The First (@TheFirstonTV) August 19, 2021

ويظهر في الفيديو، عدد من المواطنين الأفغان يتقاذفون الطفل الرضيع ويرفعونه إلى أحد الجنود الذي انتشله من أيديهم وأعطاه لجندي آخر.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أنه تم إجلاء أكثر من 18 ألف شخص من مطار كابول منذ سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية الأحد الماضي.

وأضاف المسؤول أن الحشود ما زالت خارج المطار، في مسعى مستميت للفرار.

واستطاعت حركة "طالبان" السيطرة على العاصمة الأفغانية كابل، بدون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عدد من المسؤولين السابقين والحاليين.

ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

كما شهد مطار كابل، حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع؛ في محاولة لمغادرة البلاد.

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