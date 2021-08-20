إصابات كورونا في تايلاند تتجاوز المليون حالة

أعلن مركز الحكومة التايلاندية الخاص بالسيطرة ومكافحة انتشار "كوفيد-19"، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في تايلاند، خلال فترة الوباء، تجاوز ولأول مرة المليون حالة.

بانكوك، 20 أغسطس - سبوتنيك . وجاء في بيان نشر على موقع المركز الإلكتروني، أن البلاد سجلت، اليوم الجمعة، 19851 إصابة جديدة و240 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر البيان إنه مع أخذ هذه الأرقام في الاعتبار، فإن عدد حالات الإصابة في تايلاند طوال فترة الوباء بالكامل كان 1009.710.

وبحسب مركز مكافحة عدوى فيروس "كورونا" المستجد، فقد توفي خلال الفترة نفسها، 8826 شخصاً.

وفي الرابع من الشهر الجاري، أفاد مركز مراقبة ومكافحة تفشي فيروس "كوفيد-19" في تايلاند، بأن عدد حالات الإصابات بالفيروس في البلاد قد تجاوز لأول مرة 20 ألف حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة 93 % من حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" و97% من الوفيات الناجمة عن الإصابة بالعدوى في تايلاند قد رصدت في الفترة من 1 نيسان/أبريل 2021 حتى الوقت الحاضر.

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