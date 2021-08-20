الصين تعلن زرع 36 ألف كم مربع من الأشجار سنويا لمكافحة تغير المناخ

أعلن نائب رئيس لجنة الغابات والمراعي في الصين لي تشون ليانغ، اليوم الجمعة، أن بلاده ستقوم بزرع 36 ألف كم مربع من الغابات الجديدة سنويا لمكافحة ظاهرة تغير المناخ.

وحسب "رويترز"، وقال المسؤول الصيني في مؤتمر صحفي، إن برامج "تحضير الأراضي" ستزرع 36 ألف كيلومتر مربع من الأشجار سنويا حتى عام 2025.

وأضاف أنه "بحلول عام 2035 ستكون هناك تحسينات شاملة في جودة واستقرار النظم البيئية للغابات والأراضي العشبية والأراضي الرطبة والصحراوية".

وتهدف الصين إلى زيادة مساحة الغابات إلى 24.1 بالمئة بنهاية عام 2025 من 23.04 بالمئة في نهاية العام الماضي وفقا لخطة الغابات والأراضي العشبية الخمسية التي نُشرت هذا الأسبوع.

يشار إلى أن زراعة الأشجار كانت في صميم الجهود البيئية التي تبذلها بكين منذ عقود ضمن خطط القضاء تماما على انبعاثات الكربون بحلول عام 2060.

يذكر أنه بنهاية عام 2020، خفضت الصين كثافة الكربون بنسبة 48.4 بالمائة، لتصل إلى هدفها المحدد في عام 2009 بخفض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 45 بالمائة بحلول عام 2020 عن المستوى في عام 2005.

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