كوريا الجنوبية تستعد لوضع خطط جديدة للتعايش مع كورونا

قالت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إنها قد تنظر في وضع خطط جديدة للتعايش مع كورونا في أواخر سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول.

وقد تبدأ الحكومة مناقشات حول استراتيجية جديدة تركز على إدارة المرضى في حالة خطرة وحرجة، بدلا من احتواء حالات الإصابة الجديدة، بعد تحقيق هدفها والتطعيم بالجرعة الأولى إلى حد ما، بحسب وكالة يونهاب.

وقال رئيس مكتب السياسات الصحية والطبية بوزارة الصحة، لي كي-إيل، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الحكومة تستعد الآن، لكن لم يتحدد الوقت بعد، مضيفا أن الحكومة قد تنظر في وضع الخطط في أواخر سبتمبر أو أكتوبر، حيث من المتوقع أن يكتمل تطعيم أكثر من 70% من السكان بجرعاتهم الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه، قال إنه يعتزم استثمار 2.2 تريليون وون (1.92 مليار دولار) لتحويل البلاد إلى واحدة من أكبر خمسة مراكز لتصنيع لقاحات COVID-19 في العالم بحلول عام 2025.

جعل مون من إنتاج اللقاح أولوية رئيسية لما تبقى من فترته، التي من المقرر أن تنتهي في مارس/ آذار، حيث يواجه ضغوطًا جراء تباطؤ حملة التطعيم.

وفي السياق نفسه، أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن "العدوى انتشرت بسرعة في مناطق حول العاصمة سيؤول والمناطق المجاورة التي تنتشر فيها سلالة دلتا".