إعصار ناري يجتاح بشكيريا... فيديو

اجتاح إعصار ناري جمهورية بشكيريا ضمن الحقل المفتوح حيث اشتعلت النيران في العشب.

ارتفع دخان أسود كثيف في خط مستقيم. كما يظهر في الفيديو.

لاحظ سكان بشكيريا اندلاع حريق في المراعي بين قريتين؛ كانت هذه الظاهرة تسمى زوبعة الغبار بسبب احتراق العشب الجاف.