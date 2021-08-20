إثيوبيا تقول إنها وقعت مع تركيا اتفاقيات للتعاون فى "التنمية المائية والدفاع"

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية إن زيارة رئيس الوزراء آبي أحمد إلى تركيا كانت ناجحة، وشهدت توقيع اتفاقيات عدة بين البلدين.

ووقعت الدولتان على اتفاقيات للتعاون فى مجال التنمية المائية والدفاع، وفقاً لما قاله المتحدث دينا مفتي في مؤتمره الأسبوعي.

وذكر مفتي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل رئيس الوزراء آبي أحمد بحفاوة، وخلال الزيارة تبادلا الرؤى حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين مستشهدين بالعلاقات التاريخية للبلدين.

وبحسب المتحدث، فقد أظهر القائدان التزاما لتعزيز العلاقات الثنائية فى المستقبل.

وقد عقدت مناقشات بين رئيس الوزراء والرئيس التركي حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا الإقليمية، وفقا للمتحدث.

وكان أحمد قال إن أديس أبابا تولي أهمية كبيرة للصداقة والشراكة مع تركيا، التي أكد أنها تتمتع بنفوذ دولي ولها دور في هيكلة العلاقات العالمية.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان يوم الثلاثاء، أن زيارة أحمد تنطوي على أهمية بالغة، لتزامنها مع الاحتفال بالذكرى السنوية 125 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضافت أن الزعيمين سيبحثان العلاقات الثنائية بكامل جوانبها، وسبل تعزيزها في كافة المجالات والقطاعات، إلى جانب مناقشة قضايا وملفات إقليمية ودولية.

وكان أردوغان استقبل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قبل استقبال رئيس وزراء إثيوبيا، وعرض الوساطة لإنهاء التوتر بين الجارتين الإفريقيتين، فيما يوحي بأنه يولي أهمية لهذا الملف، تزامنا مع ركود مياه المصالحة مع مصر.

وأبدى أردوغان قلقه من التوتر بين السودان وإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إثيوبيا على موقع سبوتنيك.