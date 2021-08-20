المتحدث باسم "طالبان" لـ"سبوتنيك": لم نعلن عن إمارة إسلامية حتى الآن

قال المتحدث باسم حركة "طالبان (المحظورة في روسيا)، محمد نعيم، إن من المبكر الحديث عن شكل الحكم الجديد في أفغانستان، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن إعلان إمارة إسلامية في البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وقال نعيم لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال بشأن ما تناقلته وسائل الإعلام حول إعلان إمارة إسلامية في البلاد: "حتى الآن لم نعلن عن إماره إسلامية، لكن من البداية أعلنا عن نيتنا قيام إمارة إسلامية، وحتى الآن لا جديد في هذا الموضوع".

وبسؤاله عما إذا كان هناك نية حاليا لإعلان شكل الحكم الجديد في أفغانستان قال نعيم "إن من المبكر الحديث عن ذلك".

وقال نعيم ردا على سؤال الوكالة بشأن الدستور: "لا شك أنه سيكون هناك دستور جديد في البلاد" مضيفا " نحن الآن في وضع طارئ"، مشيرا إلى أن الأولوية لتامين أمور الشعب وسد الفراغ في المرحلة الحالية، وبعدها تأتي الخطوات الأخرى، ولكن بشكل عام لا بد من وجود دستور جديد، كيف ومتى، هذا الموضوع من المبكر الحديث عنه.

والاثنين الماضي، استطاعت حركة "طالبان" السيطرة على العاصمة الأفغانية كابل، بدون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عدد من المسؤولين السابقين والحاليين.

ومع دخول مقاتلي حركة "طالبان" العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

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