أردوغان ينفي توقيع اتفاقية هجرة مع أمريكا لاستقبال المهاجرين الأفغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن بلاده تستضيف نحو 300 ألف مهاجر أفغاني، مبديا الاستعداد للتباحث مع حركة طالبان (المحظورة في روسيا).

وقال أردوغان، في تصريح صحفي عقب صلاة الجمعة بإسطنبول "لدينا حاليا 300 ألف مهاجر أفغاني. يمكننا إجراء مباحثات مع طالبان إذا لزم الأمر، فهناك حقائق على الأرض، وعندما يُطرق بابنا سنفتحه".

ولفت إلى أن تركيا قدمت المساعدات للبنية التحتية والفوقية في أفغانستان بكل ما تملك، وتواصل بذل الجهود اللازمة.

وبيّن أن مقاربة الدول الأخرى في أفغانستان تقتصر على التدخل العسكري وتقديم السلاح فقط.

ونفى أردوغان مزاعم المعارضة بشأن توقيع اتفاق هجرة بين تركيا والولايات المتحدة حول استقبال المهاجرين الأفغان.

وأكد أن سفارة واشنطن في أنقرة نفت أيضا مزاعم المعارضة التركية.

بعد انسحاب القوات الدولية، اجتاحت طالبان أفغانستان، وسيطرت تقريبا على كل بلدة ومدينة.

في عام 2001، أجبر الناتو حركة طالبان على الخروج من كابول في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول على نيويورك وواشنطن.

ومع ذلك، بعد ما يقرب من عقدين من الزمان، عاد قادة الجماعة الإسلامية المسلحة إلى العاصمة الأفغانية، لالتقاط صور سيلفي في القصر الرئاسي، والدولة بأكملها تقريبا في قبضتهم.

قال المتحدث باسم حركة طالبان، إنه من المبكر الحديث عن شكل الحكم الجديد في أفغانستان.

وأضاف نعيم في تصريحات لـ"سبوتنيك"، حول إعلان الإمارة الإسلامية، قائلا "لم نعلن عن إمارة إسلامية حتى الآن".