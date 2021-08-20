صحيفة أمريكية تكشف حديثا سريا دار بين بوتين وبايدن بشأن أفغانستان

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في 19 أغسطس/آب، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وروس كبار حديثا دار بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن بشأن أفغانستان والتواجد الأمريكي هناك.

وبحسب الصحيفة، فإن موقف الرئيس الروسي حد من قدرة الولايات المتحدة على نشر طائرات بدون طيار في الدول المجاورة لأفغانستان.. ورفض بوتين دور القوات الأمريكية بالقرب من أفغانستان خلال قمته مع بايدن في جنيف، وعارض وجود عسكريين أمريكيين في آسيا الوسطى.

وقد تم التأكيد على أن المشكلة تفاقمت بعد وصول مسلحي طالبان (الحركة المحظورة في روسيا لأنها مصنفة على أنها إرهابية) إلى السلطة.

وأعرب مسؤولون أمريكيون عن رأي مفاده أن موقف بوتين يعكس تصميم موسكو على إبقاء آسيا الوسطى ضمن مجال نفوذها.

ونقلت الصحيفة عن الخبير السابق في وزارة الخارجية حول أوراسيا بول غوبل أن "الروس ليسوا مهتمين بعودة الولايات المتحدة إلى هناك".

بالإضافة إلى ذلك، خلال الاجتماع، أضاف بوتين، بحسب الصحيفة، أن "الصين تتمسك أيضًا بموقف مماثل".

في 15 أغسطس، دخلت طالبان كابول وأعلنت "نهاية الحرب" في أفغانستان.

في اليوم التالي، ردا على انتقادات لقرار سحب الجيش الأمريكي من أفغانستان، قال بايدن إنه لا يندم على ذلك. وشدد على أنه لا توجد لحظة أفضل لانسحاب الوحدة العسكرية، وأن الرفض سيعني تصعيد الصراع.