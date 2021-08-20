لوكاشينكو: أظهر الغرب جوهر ديمقراطيتهم في أفغانستان التي أرادوها في بيلاروسيا

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن الأحداث في أفغانستان أظهرت الجوهر الحقيقي للديمقراطية الغربية، وقارنت الوضع في مطار كابل بالتطور المحتمل للأحداث في بيلاروسيا في حال حدوث تغيير في الحكومة الحالية.

وقال لوكاشينكو، اليوم الجمعة، لقد "أظهروا (الغرب) لنا جوهر ديمقراطيتهم (في أفغانستان)... هذه هي الديمقراطية المزعومة التي يتحدثون عنها، لقد أظهروا جوهرها".

وبحسب وكالة أنباء بيلاروسيا التي نقلت حديث لوكاشينكو خلال حفل تكريم بعض الشخصيات الحكومية، أضاف الرئيس البيلاروسي: "هكذا كان يمكن أن يكون الأمر لدينا (في بيلاروسيا) لو أنهم (الغرب) نفذوا هذه الحرب الخاطفة العام الماضي".

وتابع لوكاشينكو قائلا: "ثم بعد ذلك، كان الناس سيطردونهم في غضون سنوات قليلة، وكان البعض سيتشبث بعجلات الطائرة ليطير بعيدًا عن البلاد"، وحث الرئيس البيلاروسي المواطنين "على أخذ العبرة والدرس" من هذه الأحداث.

واعتبر لوكاشينكو أن الدافع وراء الإجراءات المتخذة ضد بيلاروسيا هو مجرد مصالح مادية فقط، أي "تقسيم وبيع ممتلكات الشعب من الدولة. وهم لا يهتمون لحقيقة أن مستويات معيشة العديد من البيلاروسيين ستنخفض بشكل كبير، وأضاف "إنهم لا يفكرون في ذلك".