مسؤول أفغاني يجري مشاورات في الولاية الوحيدة غير الخاضعة لسيطرة "طالبان"

أعلن مسؤول أفغاني، اليوم الجمعة 20 أغسطس/ آب، إجراءه مشاورات داخل الولاية الوحيدة غير الخاضعة لسيطرة حركة "طالبان".

كابول – سبوتنيك. وصرح رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان، عبد الله عبد الله، بأنه التقى شيوخ وقادة ولاية بنجشير، الولاية الوحيدة غير الخاضعة لسيطرة حركة طالبان (المحظورة في روسيا).

وكتب عبد الله عبد الله على "فيسبوك"، مرفقا بصور من اللقاء: "محادثات وتبادل أراء مع علماء وشيوخ وقادة ولاية بنجشير".

إلا أنه لم يذكر شيئا حول مواضيع المحادثات.

وكان عبد الله، أعلن أمس الخميس، أنه التقى قادة من حركة طالبان وتعهدت الأخيرة ببذل الجهود لضمان أمن الأفغان، بعد سيطرتها على البلاد.

وفي السياق، قال المتحدث باسم حركة طالبان [المحظورة في روسيا]، محمد نعيم، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة، إن كيفية إدارة شؤون البلاد ستتضح خلال أيام ومن المبكر الحديث عن شكل الحكم الجديد في أفغانستان، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن إعلان إمارة إسلامية في البلاد.

وفي 15 أغسطس/ آب استطاعت حركة "طالبان" السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابل، بدون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي طالبان وبقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرق كابل، الولاية الوحيدة خارج سيطرة حركة "طالبان".

ويسيطر مسلحو طالبان على جميع المعابر الحدودية البرية من أفغانستان، بينما تتواصل عمليات إجلاء الرعايا الأجانب والأفغان المتعاونين معهم عن طريق مطار كابل، والذي تسيطر عليه الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى.

وبعد عقدين من الزمن على الوجود الأميركي في أفغانستان، استعادت حركة طالبان السلطة، وتؤكد مسودة بيان مجلس الأمن الدولي "بقوة أن إمارة أفغانستان الإسلامية غير معترف بها في الأمم المتحدة وتشدد على أن مجلس الأمن لن يدعم إقامة أي حكومة في أفغانستان يتم فرضها بالقوة العسكرية، أو عودة "إمارة أفغانستان الإسلامية".