دبلوماسي إيراني: أمريكا تعوض عن سلوكها القبيح بـ "قمصان".. صور

قال رسول موسوي، مدير عام شؤون غرب آسيا مساعد وزير الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، إن أمريكا تعوض عن سلوكها القبيح بـ"قمصان".

ونشر رسول موسوي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، للتعليق على إنتاج "قمصان" مطبوع عليها صور سقوط بعض المواطنين الأفغان من طائرات أمريكية أثناء إقلاعها من مطار العاصمة، كابل.

وذكر موسوي أن أمريكا تريد التعويض عن سلوكها القبيح في أفغانستان، بإنتاج "قمصان" مطبوع عليها صورة الطائرة التي سقط منها الأفغان، حينما تعلقوا بها.

آیا برای انسانیت شوربختی نیست ؟

دردناکترین و دلخراشترین صحنه ای را که امریکایی ها در فرار خود از #افغانستان خلق کردند توسط شرکتهای امریکایی تبدیل به تی شرت شود و برای فروش تبلیغ شود تا زشتی اعمالشان را عادی کنند ؟

چقدر انسانیت در انحطاط غرق است❗ pic.twitter.com/iJksDCv76t — rasoul mousavi (@rasmou) August 20, 2021

وأوضح الدبلوماسي الإيراني أن مشهد سقوط الأفغان من الطائرة الأمريكية هو الأكثر إيلاما وحزنا، حيث رسم الأمريكيون هذا المشهد أثناء هروبهم من أفغانستان.

وأرفق رسول موسوي بتغريدته صورة لـ"قمصان" أو "فانيلات" لشركات الأمريكية، وقد رسم عليها صورة لطائرة أمريكية ويسقط منها أشخاص، معلنا بيعها، مشيرا إلى أن هذا المشهد يجعل من قبح أفعالهم أمرا طبيعيا.

واستطاعت حركة "طالبان"، الاثنين الماضي السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابل، دون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عدد من المسؤولين السابقين والحاليين.

وشهد مطار كابل، الإثنين الماضي، حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع؛ في محاولة لمغادرة البلاد.

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