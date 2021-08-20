وزير الدفاع في الإدارة الأفغانية السابقة يعلن استرداد 3 مناطق من أيدى حركة "طالبان"

أعلن وزير الدفاع في الحكومة الأفغانية السابقة، بسم الله خان محمدي، اليوم الجمعة، أن قوات المقاومة استردت ثلاث مناطق شمال شرقي البلاد من أيدي حركة طالبان (المحظورة في روسيا).

كابول - سبوتنيك. وكتب بسم الله خان محمدي على تويتر: "واجبي هو مقاومة إرهابيي "طالبان". قامت قوات المقاومة المحلية باحتلال مناطق بولي حصار، وديح صلاح وبانو. المقاومة لا تزال حية".

وفي سياق متصل أعلن مصدر محلي بولاية بغلان شمالي أفغانستان، اليوم الجمعة، أن عناصر من القوات الحكومية السابقة والقادة المحليين سيطروا على مديريتي قاسار وبولي حصار.

وأشار المصدر لوكالة "سبوتنيك" إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات في صفوف حركة "طالبان" [المحظورة في روسيا].

واستطاعت حركة "طالبان"، الاثنين الماضي السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابل، دون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عدد من المسؤولين السابقين والحاليين.

ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

وشهد مطار كابل، الاثنين الماضي، حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع؛ في محاولة لمغادرة البلاد.

يمكنك متابعة المزيد عن أخبار طالبان الآن من سبوتنيك.