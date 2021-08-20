السفارة الروسية: قدمنا للخارجية الإسبانية بيانات دخول سفينتين حربيتين إلى ميناء سبتة

فنّدت السفارة الروسية في إسبانيا، اليوم الجمعة، بيان وزارة الخارجية الإسبانية، بأن الجانب الروسي لم يقدم الوثائق اللازمة لدخول سفينتين حربيتين إلى ميناء سبتة.

وجاء في بيان البعثة الدبلوماسية لوكالة "سبوتنيك": "بخصوص الدخول المقرر للسفينتين العسكريتين الروسيتين "نائب الأدميرال كولاكوف" و"ألتاي" إلى ميناء سبتة الأسباني، نود إبلاغكم، أنه بناءً على طلب السفارة لإتاحة مثل هذه الفرصة، فإن وزارة الخارجية الإسبانية، أبلغت أنه من أجل حل إيجابي لهذه المسألة، من الضروري توفير بيانات حول النقطة [المسار]، التي ستمضي إليها السفينتين. بعد الدخول إلى ميناء سبتة الإسباني. تم تقديم المعلومات اللازمة على الفور".

وكانت وزارة الخارجية الإسبانية، قد أعلنت في وقت سابق، أنه لم يتم تقديم مثل هذه الوثائق، مضيفة، أنه على هذا النحو، لم يكن هناك رفض لدخول السفينتي، يجري الحديث عن عدم تقديم الوثائق - هذه قاعدة عامة لجميع السفن التي تدخل هذا الميناء.

هذا وذكرت صحيفة "بايس"، في وقت سابق، أن وزارة الخارجية الإسبانية لم تسمح للسفينتين الحربيتين الروسيتين بالرسو في ميناء سبتة على الساحل الشمالي لإفريقيا.

وبحسب الصحيفة، طلب الجانب الروسي تصريحا في 18-20 أغسطس/ آب، للسفينة الكبيرة المضادة للغواصات "نائب الأدميرال كولاكوف" وللقاطرة "ألتاي". ولم تر وزارة الدفاع الإسبانية أي عقبات أمام إصدار الوثيقة، لكن وزارة الخارجية طلبت من موسكو، بشكل إضافي، معرفة الهدف النهائي للرحلة، لكنها رفضت الطلب في النهاية.