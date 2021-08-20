وكالة: إسرائيل لم تعلن أنها "ستمنع بالقوة مرور سفينة المازوت القادمة من إيران إلى لبنان"

نفت وكالة "رويترز" تقارير منسوبة إليها فيما يتعلق بناقلة المازوت التي أعلن "حزب الله" اللبناني أنها ستبحر من إيران إلى لبنان.

وقالت الوكالة إنها لم تنقل عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن "إسرائيل لن تسمح بمرور السفينة إلى لبنان مهما كلف الثمن" أو قول "يبدو أننا أمام أيام ساخنة على جبهة المتوسط".

وأكدت أن التقارير التي تنسب إليها نشر تلك المعلومات تقارير كاذبة.

يأتي ذلك، بعدما أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، أنه "ساعات وتبحر أول سفينة نفطية إيرانية إلى لبنان، ونحذّر من الخطأ معنا"، وقال: "من لحظة إبحار السفينة ستعتبر أرضا لبنانية".

وشدد نصر الله في كلمته على أن مواجهة إسرائيل ستبقى رأس أولويات المقاومة.

واعتبر أن "مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين تبقى في رأس أولويات المقاومة"، مجدداً الدعوة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع المحاصر والقدس وفي الشتات، لاستعادة أرضه من النهر إلى البحر.

ويشهد لبنان إقفالا عاما لمحطات المحروقات، باستثناء عدد قليل منها، تقف أمامها طوابير من السيارات لتعبئة الوقود، بينما أُطفئت معظم مولدات الكهرباء في الماركز التجارية بسبب الشحّ في مادة المازوت، فيما أطلقت بعض المستشفيات الصرخات لإنقاذها.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الخميس، بأن شحنات الوقود المتجهة من بلادها إلى لبنان، قد تم شراؤها من قبل رجال أعمال مقربين من "حزب الله" اللبناني.

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