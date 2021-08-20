بوتين يلتقي العاهل الأردني يوم الاثنين المقبل

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يوم الاثنين المقبل.

موسكو - سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين اليوم الجمعة:

"سيعقد [الرئيس الروسي] اجتماع عمل [مع العاهل الأردني]، يوم الاثنين".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اليوم الجمعة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤتمرا صحفيا بعد عدة ساعات من محادثات ثنائية، قال عنها بوتين إنها "جرت في جو عمل بناء وبحثنا آفاق تطوير العلاقات".

ونوه بوتين إلى أن أحد الموضوعات ذات الأولوية في المحادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كان موضوع أفغانستان.