وكالة: أمريكا تدرس توسعة رحلات الإجلاء من كابول إلى أوروبا

قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الجمعة 20 أغسطس/ آب، إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية توسعة رحلات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابول إلى أوروبا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية أن رحلات الإجلاء من كابول ستكون قادرة الآن على الهبوط في أوروبا، بسبب تدفق عدد كبير من الأشخاص في قطر.

وتهدف الولايات المتحدة إلى تكثيف الجهود، لإخراج الآلاف من المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر من حكم "طالبان" (الحركة المحظورة في روسيا).

ورفضت وزارة الخارجية التعليق على الأخبار، لكنها قالت إنها "ممتنة لجميع شركائنا الذين يلعبون دورا في هذا الجهد".

وتعهد حلف شمال الأطلسي بمضاعفة جهود عملية الإجلاء من أفغانستان، بعد توجيه انتقادات له بالتراخي في التعامل مع الأمر.

وتصاعدت الانتقادات لحلف شمال الأطلسي وغيره من القوى الغربية مع انتشار صور الفوضى واليأس في أنحاء العالم.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قد أكد أمس لشبكة "إن بي سي نيوز"، أن الولايات المتحدة "تركز بشدة" على احتمال أن تشن جماعة مثل تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) هجوما أثناء عملية الإجلاء.