ميركل: يتعين التفاوض مع "طالبان"

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، أن حركة "طالبان" في أفغانستان تلقت دعما أكثر مما نتمنى، وسيتعين التفاوض مع معها.

موسكو - سبوتنيك. وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو: "تجدر الإشارة إلى أن طالبان (المحظورة في روسيا) تلقت دعما أكثر مما نرغب. سنحتاج الآن إلى التفاوض معهم ومحاولة القيام بذلك ومحاولة إنقاذ أولئك، الذين تتعرض حياتهم للخطر حتى يتمكنوا من مغادرة البلاد".

وأضافت ميركل: "بالنسبة لأفغانستان، أود أن أذكركم بنقطة البداية - هجمات 11 أيلول/سبتمبر على الأراضي الأمريكية، وقد أدى ذلك إلى بدء الحرب ضد الإرهاب، تلتها عمليات مهمة "الناتو". ولقد تحسن الوضع بخصوص الإرهاب في أفغانستان مقارنة بذلك الوقت. لكن يجب على المجتمع الدولي أن يحارب عودة الإرهاب إلى أفغانستان".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، أرني كولاتس، أن ألمانيا سترسل مروحيتين إلى أفغانستان ، وستدعم الجيش الألماني، بما في ذلك إجلاء المواطنين الألمان من المناطق الخطرة.

وقال: "أبلغنا البرلمان بأننا نقوم الآن بتجهيز مروحيتين لإرسالهما إلى منطقة العمليات خلال اليوم واستخدامهما في أسرع وقت ممكن".

وأوضح أن الهدف من ارسال المروحيتين هو توسيع إمكانيات الجيش الألماني في أفغانستان وكذلك "إنقاذ المواطنين من المناطق الخطرة".

وحسب تصريحات لـ"رويترز" تعهد مسؤول في حلف شمال الأطلسي اليوم الجمعة بمضاعفة جهود الإجلاء مع تزايد الانتقادات لتعامل الغرب مع الأزمة، مشيرا إلى وجود أكثر من 18 ألفا نقلوا جوا من أفغانستان منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول.

وأكد مسؤول الحلف أن آلافا مازالوا يتوافدون إلى مطار كابول رغبة في الفرار، رغم مطالبة طالبان لمن لا يحملون جوازات سفر قانونية بالبقاء في البلاد.

ودعت حركة "طالبان" اليوم إلى الوحدة، مطالبة أئمة المساجد بإقناع السكان بعدم مغادرة البلاد في ظل الفوضى في المطار واحتجاجات وأنباء عن عنف.