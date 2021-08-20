رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت يتلقى جرعة ثالثة من لقاح كورونا... صور

تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد وقت وقصير من موافقة حكومته عليه لجميع الإسرائيليين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما.

وبعد تلقيه الجرعة الثالثة، أكد بينيت أنه "إذا خرج الجمهور الإسرائيلي وحصل على تطعيم ثالث، سنتمكن من تجنب إغلاق رابع"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتابع: "في إمكانكم حماية أنفسكم وسبل عيشكم واقتصادنا وأمننا وصحة أطفالنا، يمكننا التغلب على متحور "دلتا" من فيروس كورونا المستجد، لكن الأمر متروك لتعاوننا بالكامل".

وأضاف في تعليقات باللغة الإنجليزية: "إسرائيل هي رائدة الجرعة الثالثة من اللقاحات، إننا نشهد فعالية عميقة [للجرعة الثالثة من اللقاحات] إنها فعالة وآمنة".

وواصل بينيت أن

"القدس ستشارك كل البيانات وكل المعلومات وكل الرؤى في هذا [الجهد] الرائد، يسعدني أن أسمع أن العديد من البلدان الأخرى تحذو حذوها، لأنه في نهاية المطاف هذه حرب عالمية على (كوفيد-19) وعلينا أن نفوز".

ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، كذلك إلى أن "إسرائيل لم تتأهل بعد إلى حد الانفتاح الكامل، خاصة مع قرب موسم العطلات في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل".

🇮🇱 — PHOTOS: Israel Prime Minister Naftali Bennett received this morning the third dose of the Coronavirus vaccine at the Meir Medical Center in Kfar Saba, accompanied by Clalit Health Services Chairman Yohanan Locker and CEO to the Meir Medical Center, Dr. Yaron Muscat. pic.twitter.com/EkmTgVKFP1 — Belaaz (@TheBelaaz) August 20, 2021

وتم توفير الجرعة الثالثة من لقاح فيروس "كورونا" المستجد، اليوم الجمعة، لجميع الإسرائيليين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، وذلك شريطة أن يكونوا حصلوا على الجرعة الثاني قبل أكثر من 5 أشهر.

وتتوفر الجرعات المعززة حاليا لعدة مجموعات أخرى من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، والنساء الحوامل، والمعلمين، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، والموظفين في دور رعاية المسنين وبرامج الرعاية، والسجناء وحراس السجون، والمجموعات المعرضة للخطر، بما في ذلك الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السكري.

وتوقع بينيت أن الجرعة الثالثة من لقاح "كورونا" ستكون متاحة في النهاية لجميع السكان البالغين داخل إسرائيل.

وفي الشهر الماضي، أصبحت إسرائيل هي أول دولة في العالم تبدأ في تقديم جرعات معززة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وفي الأسبوع الماضي، وسعت الأهلية لتشمل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.

وشهدت إسرائيل ارتفاعا حادا في أعداد الإصابة في الأسابيع الأخيرة بسبب متحور "دلتا" من فيروس "كورونا" المستجد، إذ تم الإبلاغ عن أكثر من 7000 حالة يوميًا في الأيام الأخيرة، وتم نقل حوالي 600 شخص إلى المستشفى في حالة خطيرة مع المرض، وتوفي ما مجموعه 6752 شخصا بسبب الفيروس منذ بداية تفشي المرض العام الماضي.