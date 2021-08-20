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    زعيم حزب يمينا نفتالي بينيت

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت يتلقى جرعة ثالثة من لقاح كورونا... صور

    © REUTERS / POOL
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    تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد وقت وقصير من موافقة حكومته عليه لجميع الإسرائيليين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما.

    وبعد تلقيه الجرعة الثالثة، أكد بينيت أنه "إذا خرج الجمهور الإسرائيلي وحصل على تطعيم ثالث، سنتمكن من تجنب إغلاق رابع"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

    رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يتحدث خلال حفل تأبين للجنود الذين سقطوا في حرب 2014 مع غزة ، في قاعة إحياء ذكرى المقبرة العسكرية في جبل هرتسل في القدس ، 20 يونيو 2021
    © REUTERS / POOL
    بينيت للمجتمع العربي في إسرائيل: روحوا تطعموا
    وتابع: "في إمكانكم حماية أنفسكم وسبل عيشكم واقتصادنا وأمننا وصحة أطفالنا، يمكننا التغلب على متحور "دلتا" من فيروس كورونا المستجد، لكن الأمر متروك لتعاوننا بالكامل".

    وأضاف في تعليقات باللغة الإنجليزية: "إسرائيل هي رائدة الجرعة الثالثة من اللقاحات، إننا نشهد فعالية عميقة [للجرعة الثالثة من اللقاحات] إنها فعالة وآمنة".

    وواصل بينيت أن

    "القدس ستشارك كل البيانات وكل المعلومات وكل الرؤى في هذا [الجهد] الرائد، يسعدني أن أسمع أن العديد من البلدان الأخرى تحذو حذوها، لأنه في نهاية المطاف هذه حرب عالمية على (كوفيد-19) وعلينا أن نفوز".

    ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، كذلك إلى أن "إسرائيل لم تتأهل بعد إلى حد الانفتاح الكامل، خاصة مع قرب موسم العطلات في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل".

    وتم توفير الجرعة الثالثة من لقاح فيروس "كورونا" المستجد، اليوم الجمعة، لجميع الإسرائيليين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، وذلك شريطة أن يكونوا حصلوا على الجرعة الثاني قبل أكثر من 5 أشهر.

    وتتوفر الجرعات المعززة حاليا لعدة مجموعات أخرى من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، والنساء الحوامل، والمعلمين، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، والموظفين في دور رعاية المسنين وبرامج الرعاية، والسجناء وحراس السجون، والمجموعات المعرضة للخطر، بما في ذلك الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السكري.

    وتوقع بينيت أن الجرعة الثالثة من لقاح "كورونا" ستكون متاحة في النهاية لجميع السكان البالغين داخل إسرائيل.

    وفي الشهر الماضي، أصبحت إسرائيل هي أول دولة في العالم تبدأ في تقديم جرعات معززة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وفي الأسبوع الماضي، وسعت الأهلية لتشمل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.

    وشهدت إسرائيل ارتفاعا حادا في أعداد الإصابة في الأسابيع الأخيرة بسبب متحور "دلتا" من فيروس "كورونا" المستجد، إذ تم الإبلاغ عن أكثر من 7000 حالة يوميًا في الأيام الأخيرة، وتم نقل حوالي 600 شخص إلى المستشفى في حالة خطيرة مع المرض، وتوفي ما مجموعه 6752 شخصا بسبب الفيروس منذ بداية تفشي المرض العام الماضي.

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