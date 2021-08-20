"طالبان" تؤكد عدم منع الأفغان مغادرة كابول وأمريكا تستأنف عمليات الإخلاء

أكد مسؤول من حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، اليوم الجمعة، أن أعضاء الحركة لا يمنعون الأفغان من مغادرة البلاد عن طريق مطار كابول.

وفي تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" عن المسؤول في حركة "طالبان"، لم تكشف هويته، نوه الأخير إلى أن عناصر الحركة تبعد فقط من "ليس لديهم أوراق السفر القانونية"، لكنه نوه إلى أن هؤلاء الراغبين بالسفر "يزيدون الفوضى عند بوابة مطار كابول"، على حد زعمه.

وبالتزامن مع تصريحات طالبان، نقلت "رويترز" عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية (لم تحدد هويته)، اليوم الجمعة، معلومات أكد فيها أن "القائد الأمريكي على الأرض في أفغانستان أمر باستئناف رحلات الإجلاء بعد توقف قصير".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أنه "كان هناك توقف قصير للعمليات، لأننا قمنا بإجلاء عدد كبير للغاية أمس".

ونوه المسؤول إلى وجود دعم لعمليات الإجلاء، وقال: "كان هناك بعض الدعم إذ تمت إجراءات بعض الأشخاص في دول ثالثة"، وأضاف مؤكدا: "أصدر القائد على الأرض أمرا باستئناف العمليات".

وتصاعدت الانتقادات لحلف شمال الأطلسي وغيره من القوى الغربية مع انتشار صور الفوضى واليأس في أنحاء العالم.

كان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قد أكد أمس لشبكة "إن بي سي نيوز"، أن الولايات المتحدة "تركز بشدة" على احتمال أن تشن جماعة مثل تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) هجوما أثناء عملية الإجلاء.