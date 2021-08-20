أمريكا: نشيد بجهود قطر في تعزيز الأمن الإقليمي

علق وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكين، اليوم الجمعة، على جهود قطر في تسهيل العبور الآمن للمواطنين الأمريكيين، وموظفي السفارة في كابول، والأفغان المعرضين للخطر عبر العاصمة القطرية الدوحة.

وغرد بلينكين عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إنه تحدث أمس الخميس مع وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "حول الدعم السخي الذي تقدمه أفغانستان وقطر لنقل مواطني الولايات المتحدة الأمريكية وموظفي سفارة كابول والأفغان المعرضين للخطر عبر الدوحة بأمان".

وتابع بلينكين: "نشيد بجهود قطر في تعزيز الأمن الإقليمي".

Spoke yesterday with @MBA_AlThani_ about Afghanistan and Qatar’s generous support to safely transit U.S. citizens, Embassy Kabul personnel, and at-risk Afghans through Doha. We commend Qatar for its efforts to promote regional security. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 20, 2021

وكانت قطر أكدت في بيان لوزارة الخارجية ضرورة العمل عاجلًا على انتقال سلمي للسلطة يُمهّد لتسوية سياسية شاملة تستوعب جميع الأطراف الأفغانيّة وتحقق الأمن والاستقرار في البلاد.

وشدّد البيان على ضرورة ضمان سلامة المدنيين في الأراضي الأفغانية.

وجدّدت قطر التزامَها "بمواصلة العمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لإحلال السلام الدائم في أفغانستان بما يحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار والتطور.

وسيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل، ومناطق واسعة من أفغانستان، فضلا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة، جاء ذلك متزامنا مع خروج قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو من هذا البلد، والذي بدأ، مطلع أيار/ مايو الماضي؛ ومن المقرر انتهاءه بحلول الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر القادم.

فيما قال مسؤول في حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، يوم الأحد الماضي، إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية. وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن المسؤول في حركة طالبان قال إن "الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابول"، مؤكدة أن "المسؤول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام".