مسؤول عسكري: أنظمة دفاع روسية أسقطت 22 صاروخا إسرائيليا في سوريا

أسقطت قوات الدفاع الجوي السورية 22 صاروخا أطلقتها إسرائيل على سوريا، مساء أمس الخميس، باستخدام أنظمة روسية الصنع، حسبما أكده مسؤول عسكري روسي رفيع.

موسكو- سبوتنيك. وقال اللواء البحري، فاديم كوليت، نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اليوم الجمعة: "دمر الدفاع الجوي السوري أثناء الخدمة 22 صاروخا باستخدام أنظمة "Buk-M2E" و"Pantsir-S" روسية الصنع".

ولفت كوليت إلى عدم وقوع إصابات في صفوف العسكريين السوريين أو تدمير البنية التحتية نتيجة القصف الصاروخي الإسرائيلي في سوريا.

كشف مصدر عسكري سوري، يوم أمس الخميس، أنه في "نحو الساعة 23:03 من مساء اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت".

وأوضح أن "إسرائيل استهدفت بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ويتم الآن تدقيق نتائج العدوان".

فيما أفاد مصدر أمني آخر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن الاعتداء الإسرائيلي بالصواريخ على ريف دمشق أمس أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 4 آخرين.

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