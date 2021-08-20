مصادر: حركة طالبان تؤسس جيشا أفغانيا ضخما وتزوده بـ200 ألف مركبة أمريكية

أفادت مصادر مقربة من حركة طالبان في مدينة بيشاور، اليوم الجمعة، بأنها تخطط لتشكيل جيش أفغاني جديد يضم أكثر من مائتي ألف مقاتل.

بيشاور- سبوتنيك. وقالت المصادر لوكالة "سبوتنيك" إن قيادة حركة طالبان (المحظورة في روسيا ومصنفة كإرهابية) بدأت تخطط لتشكيل جيش أفغاني جديد والذي يضم أكثر من مائة ألف مقاتل من أفراد الحركة ونحو مائة ألف آخرين من الجيش الوطني الأفغاني السابق".

وأضافت أن الجيش الجديد سيزود بالسلاح والمعدات الأمريكية التي سيطرت عليها الحركة كغنائم، وهذه المعدات تشمل أكثر من مائتي ألف مركبة مدرعة، و40 طائرة مقاتلة بما فيها طائرات "بلاك هوك" الأمريكية الحديثة، وعشرات الآلاف من بندقيات ورشاشات أمريكية.

وأشارت نفس المصادر إلى أن إدارة "طالبان" بدأت تعد قوائم بهذه الأسلحة وتسعى كذلك للعثور على الأسلحة الأخرى التي لم تسيطر عليها الحركة حتى الآن، مضيفة أن منصب وزيري الخارجية والدفاع سيشغلهما قادة الحركة في إطار الحكومة الائتلافية الجديدة.

وعلى صعيد آخر، اتهم قيادي طالباني؛ أنس حقاني، وهو شقيق قائد شبكة حقاني سراج الدين حقاني، بعض الدول بأنها تسعى لإشعال نيران الحرب الداخلية في أفغانستان.

وقال حقاني إن قيادة طالبان لن تسمح بتنفيذ مثل هذه الخطط الخبيثة، وذلك خلال مخاطبته أعيان القبائل في مدينة "خوست" الشرقية، حيث ناشد المواطنين الأفغان لعدم مغادرة بلادهم.