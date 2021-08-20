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    السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف

    السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: واشنطن تواصل تقويض العلاقات الروسية الأمريكية

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    أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، اليوم السبت، أن واشنطن تواصل تقويض العلاقات الروسية الأمريكية.

    موسكو - سبوتنيك. وقال السفير معلقا على توقيع الرئيس جو بادن مرسوما يتيح فرض عقوبات على مشاريع الطاقة الروسية: " إن تصرفات الجانب الأمريكي تؤكد أن الإدارة الحالية تواصل السير بشكل أعمى على مسار" تقويض "العلاقات مع ولا تفكر في العواقب". 

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي مع أنجيلا ميركل في موسكو
    © Sputnik
    بوتين: التصريحات بأن "التيار الشمالي 2" يعتبر مشروعا سياسيا هي محاولة للتضليل

    وأضاف: "يأتي هذا بدلاً من التركيز على التهديدات والمشاكل الحقيقية للأمن العالمي، فهي منخرطة في الوعظ الأخلاقي، محاولةً التمسك بالدور الزائف الرائد للبلاد في الديمقراطية والقانون الدولي".

    وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرسوما يسمح بفرض عقوبات تتعلق بمشروعات الطاقة الروسية، من بينها مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".

    وجاء في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الكونغرس في هذا الشأن: "أبلغكم بإصدار مرسوم لاتخاذ إجراءات إضافية فيما يتعلق ببعض خطوط الأنابيب الروسية لتصدير موارد الطاقة في حالة الطوارئ في البلاد ... على خلفية تهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد ، الناجم عن أنشطة الضارة للحكومة الروسية".

    من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن التصريحات بأن خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" يعتبر مشروعاً سياسياً، هي محاولة للتضليل.

    وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: "البعض يقول إن "التيار الشمالي 2" هو عملية سياسية، إن هذا تضليل أو محاولة لتضليل البعض. إنه [التيار الشمالي 2] أقصر بألفي كيلومتر من عبور الغاز عبر أوكرانيا، وهو منظومة حديثة ونظيفة بيئيا، وهذه المعدات جديدة، وبرأيي، تقلل خمس مرات انبعاثات الهيدروكربونات في الغلاف الجوي أثناء عبور هيدروكربوناتنا إلى أوروبا".

    وأضاف بوتين:

    "لقد تبقى 15 كليومتراً في البحر. يمكن اعتبار أن الأمر قارب على الانتهاء".

    هذا ونشرت ألمانيا والولايات المتحدة بيانا مشتركا يشير إلى تدابير لدعم أوكرانيا وأمن الطاقة الأوروبي والأهداف المشتركة لحماية المناخ. وينص على عدد من الشروط لتشغيل خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".

    وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، خلال اتصال هاتفي بينهما، عن رضاهما بشأن اقتراب الانتهاء من مد خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".

    وجاء في بيان المكتب الإعلامي بالكرملين بشأن الاتصال الهاتفي بين بوتين وميركل الذي جرى بمبادرة من الجانب الألماني: "عبَر القائدان عن رضاهما بشأن اقتراب اكتمال مد خط أنابيب الغاز (التيار الشمالي 2)".

    وأشار الرئيس الروسي إلى التزام الجانب الألماني بتنفيذ هذا المشروع، الذي يحمل طابعا تجاريا بحتا ويهدف إلى تعزيز أمن الطاقة لألمانيا والاتحاد الأوروبي.

    وكانت قد أطلعت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الاتصال الهاتفي على نتائج مناقشاتها للوضع حول خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" خلال مباحثاتها مع الرئيس الأمريكي .

    انظر أيضا:

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    الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم, الرئيس الأمريكي جو بايدن
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